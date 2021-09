NBA, Rasheed Wallace sicuro: “LeBron James nella mia epoca non avrebbe avuto tanto successo”

Ospite alla trasmissione Million Dollaz Worth of Game, l’ex giocatore NBA Rasheed Wallace si è concesso in una lunga intervista. In particolare, l’attuale assistente di Penny Hardaway a Memphis, ha parlato di LeBron James. Rasheed Wallace ha sostenuto che se LeBron James avesse giocato ai suoi tempi, non avrebbe ottenuto il successo che ha avuto in carriera:

“Probabilmente se la sarebbe comunque cavata bene, data la sua stazza fisica, che è più robusta della maggior parte dei giocatori. Quindi, probabilmente avrebbe mantenuto il suo livello, ma non crede che avrebbe ottenuto tanto successo come adesso. Era un periodo completamente diverso. Non posso dire che sarebbe stato necessariamente una bestia, ma avrebbe mantenuto il suo livello.”

Rasheed Wallace è entrato nella NBA nel 1995, ottenendo un grande successo come All-Star nella prima decade degli anni 2000. LeBron James invece, è entrato nella lega nel 2003, ma ha dovuto attendere il nuovo decennio per arrivare al suo primo titolo, nel 2012. Andando avanti nell’intervista, Wallace non si è limitato a parlare di LeBron. Il lungo ex Pistons ha espresso lo stesso concetto pure per Kevin Durant:

“A quell’epoca? No, non penso che avrebbe ottenuto molto successo. Ora è un mostro. Ma bisogna guardare come stavano andando le cose in quel momento, c’erano molti post-up. All’epoca il gioco partiva dall’interno, ora parte dall’esterno.”

Comparare giocatori ed epoche diverse è sempre difficile. Il gioco si evolve, cambiano gli interpreti, talvolta le regole, e non si può sapere come le stelle attuali si sarebbero adattate ad un tipo di gioco completamente diverso. Quel che è certo è che i tre giocatori nominati, LeBron James, Kevin Durant e Rasheed Wallace, sono stati, e sono tutt’ora, dei grandissimi campioni NBA.

Leggi anche:

Mercato NBA, Alize Johnson firma con i Bulls

NBA, Jonathan Isaac pronto per la prima partita?

NBA, Bullock parla dei Mavs: “Volevo giocare per loro”