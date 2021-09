Diciotto anni dopo il suo ritiro dalla NBA, Michael Jordan rimane chiaramente una delle celebrità più influenti al mondo. His Airness ha lasciato un segno significativo nel mondo dello sport con un impatto clamoroso sui tifosi di oggi e di ieri. Si tratta di un’icona che ha trasceso le barriere del suo stesso sport. La sua personalità, le sue vittorie han dato vita ad una leggenda che – tra le altre cose – ha permesso anche la creazione di Jordan Brand.

Ecco perché molte persone ammirano ancora MJ, si tratta di una figura di spicco in eventuali accordi di sponsorizzazione con aziende e altri brand. Ovviamente, sotto lauto pagamento. David Falk, ex agente di Jordan, ha rivelato che il 6 volte campione NBA ha rifiutato offerte succose per fare solo un’apparizione in tornei di golf o altri eventi. Queste le sue parole rilasciate a WFAN:

“Jordan alcuni anni fa ha rifiutato un accordo per fare un’apparizione di un giorno ad un torneo di golf in Asia, tutto questo durante la pre-season degli Hornets. Una donna nelle Filippine mi aveva offerto sette milioni di dollari per un giorno, voleva che Jordan giocasse ad un torneo di golf locale. E lui ha rifiutato. Tre anni fa, invece, gli ho proposto un accordo da 100 milioni di dollari. Tutto quello che doveva fare, oltre a concedere il suo nome e la sua immagine, era un’apparizione di due ore per annunciare l’accordo con l’azienda… e ha rifiutato.”

Ovviamente, come sappiamo, Michael Jordan non ha certo problemi di soldi essendo diventato miliardario solo qualche anno fa. Gli affari del suo brand vanno particolarmente bene e a quanto pare Jordan può permettersi il lusso di rifiutare accordi di questo tipo. Leggendario in tutto.

