Paul Pierce, ex leggenda dei Boston Celtics e presto ufficialmente un nuovo membro della Hall of Fame, nel 2007 è stato molto vicino a vestire la maglia dei Dallas Mavericks: lo raccontano sia Chris Mannix di Sports Illustrated in una sua recente intervista che Mark Cuban – proprietario della franchigia texana – in un tweet.

It gets better. We had a deal done. We had a 3 way trade done. All teams agreed to their part of the deal. When we get on the trade call, the 3rd team killed the deal because they didnt know that a first was going to the Celtics. They chose not to do the deal at all.

— Mark Cuban (@mcuban) September 7, 2021