Luka Doncic svela il suo logo personale sulle nuove scarpe

In attesa di avere ufficialmente la sua signature shoe, come Zion Williamson, Luka Doncic continuerà ad indossare le Air Jordan 36, sulle quali sarà applicato il suo nuovo logo personale. Lo sloveno, direttamente tramite Instagram, ha finalmente svelato il logo che comparirà sulle scarpe della stella dei Dallas Mavericks, una versione player exclusive denominata “Global Game” – come detto – delle Jordan XXXVI.

Il logo riporta il numero del giocatore (77) e le sue iniziali (LD), e il modello è ovviamente nei colori della franchigia di Dallas. Queste le sue parole:

“I feel so light and quick in the Air Jordan XXXVI. It’s very special to me that I get to wear MJ’s signature shoe on the court and help carry the Brand’s legacy forward.”

We chat with @Luka7doncic on debuting his signature logo on the AJ36, being on the cover of 2K, and more ⤵️

