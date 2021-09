Dopo essere stato scambiato dai Brooklyn Nets in direzione Detroit Pistons, il centro DeAndre Jordan si è formalmente accordato per un buyout con la franchigia del Michigan. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Jordan intende firmare un accordo con i Los Angeles Lakers una volta concluse le pratiche burocratiche, riguardanti il suo attuale contratto, per diventare a tutti gli effetti un free agent.

Upon formal completion of a buyout with the Detroit Pistons, center DeAndre Jordan intends to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Jordan would have to first clear waivers to become a free agent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

DeAndre Jordan potrebbe così tornare in quel di Los Angeles, dove ha vissuto i primi dieci anni di carriera, sponda Clippers. Il centro andrebbe a completare il reparto insieme ai veterani Dwight Howard e Marc Gasol. Inoltre, andrebbe ad alzare la quota di ex All-Star in casa Lakers. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, DeAndre Jordan firmerà un contratto annuale al minimo salariale (2.6 milioni di dollari).

DeAndre Jordan is expected to sign a one-year, $2.6M deal with the Los Angeles Lakers after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2021

Nell’ultima stagione, giocata con i Brooklyn Nets, DeAndre Jordan è sceso in campo in 57 occasioni. In stagione regolare ha viaggiato con 7.5 punti, 7.5 rimbalzi e 1.6 assist di media a partita. Il 3 volte All-Star è pronto per andare nuovamente a caccia del primo titolo NBA della sua carriera.

