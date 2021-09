Joe Johnson nominato MVP 2021 della BIG 3

Nonostante l’età che avanza, Joe Johnson si conferma uno dei migliori giocatori in circolazione nella BIG 3. Anzi, il migliore. Secondo quanto riferito, Joe Johnson nelle prossime ore sarà ufficialmente nominato Most Valuable Player della BIG3 2021 dopo aver stabilito il record di punti segnati in una singola stagione della lega con 182 punti.

L’ex giocatore degli Hawks e Nets è stato preferito a Jarrett Jack e Reggie Evans, anche se quest’ultimo è riuscito ad accedere alla finale del torneo. I “Triplets” di Joe Johnson hanno invece ceduto in semifinale contro i “3-Headed Monsters” trascinati dai 29 punti di Kevin Murphy. Johnson ha battuto anche la concorrenza di Leandro Barbosa e Jason Richardson.

Per quanto riguarda il titolo di Rookie of the Year (per i giocatori alla loro prima stagione in BIG3), il premio è condiviso tra Kevin Murphy e Jarrett Jack. Proprio quest’ultimo diventerà presto coach assistant di Monty Williams a Phoenix.

