NBA, Dennis Rodman dichiara: “Jackson mi ha definito il miglior giocatore che abbia mai allenato”

In occasione dell’ultima puntata di Full Send Podcast, Dennis Rodman ha approfondito alcuni dettagli del suo sorprendente rapporto con coach Phil Jackson, tecnico con il quale The Worm vinse tre titoli NBA consecutivi tra il 1996 ed il 1998.

Di seguito, le dichiarazioni dello stesso Rodman:

”Phil Jackson mi ha definito il miglior giocatore che egli abbia mai allenato. Non si tratta di narcisismo né di una scontata frase di circostanza, anche perché Phil ha avuto occasione di lavorare con profili del calibro di Jordan, Pippen, Kobe e Shaq. Chiedete allo stesso Phil oppure leggete il suo libro. È stato lui a confidare a me tutto ciò, ma credo che con ‘migliore’ intendesse il più congeniale a vincere, non di certo il più talentuoso.”

Contunua l’ex giocatore dei Bulls:

”Jackson ha sempre saputo come rapportarsi con me. Mi ha ripetutamente ignorato, nell’accezione più positiva del termine. Sapeva benissimo che qualsiasi ferrea imposizione nei miei riguardi sarebbe potuta divenire controproducente per l’intera squadra. Mi lasciò andare a Las Vegas per due giorni contro la volontà di Michael Jordan, dal momento che intuì perfettamente quanto avessi bisogno dei miei spazi. Non mi sono mai sentito in gabbia con lui al mio fianco. In conclusione, non posso fare altro che ricambiare: Phil Jackson è l’allenatore migliore che abbia mai avuto”.