NCAA, Rasheed Wallace sarà assistente di Hardaway a Memphis University

Secondo quanto riferito da Shams Charania, noto giornalista in forza alla redazione di The Athletic, Rasheed Wallace entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Penny Hardaway, sedendo sulla panchina di Memphis University in qualità di assistente.

16-year NBA veteran Rasheed Wallace – a 2004 champion and four-time All-Star – has agreed to a deal to become a new assistant coach at University of Memphis under Penny Hardaway, sources tell @TheAthletic @Stadium.

