NBA, Davion Mitchell: “Voglio davvero cambiare le cose”

Cinque su cinque. I Sacramento Kings fanno bottino pieno e si aggiudicano per la seconda volta la Summer League, schiacciando la formazione dei Boston Celtics. Il punteggio finale segna 100 a 67 e il mattatore indiscusso è Louis King che, con i suoi 21 punti, 3 rimbalzi e 5 palle rubate, vince il premio di MVP della finale.

A fare buona impressione è anche Davion Mitchell, il rookie selezionato con la nona scelta in questo Draft. Il classe ’98 ha tenuto in piedi le retrovie della squadra, mostrando prepotentemente quelle sue caratteristiche che lo rendono un ottimo difensore di prospettiva. Caratteristiche intuite anche da coach Luke Walton:

“Ci è piaciuto quello che abbiamo visto. È per questo che lo abbiamo scelto. Continuiamo a cercare di coinvolgere un certo tipo di giocatore e il front office ha fatto un buon lavoro in questo. Quando vedete Davion giocare e vincere un campionato nazionale, comprendete il suo percorso e come combatte, come funziona ed è per questo che abbiamo utilizzato una scelta nella Top 10 per selezionarlo.”