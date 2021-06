NCAA, Coach K ha deciso: si ritira al termine della prossima stagione

Dopo essere stati testimoni dell’annuncio ufficiale del ritiro di Danny Ainge da GM e President of Basketball Operations dei Boston Celtics, la giornata di oggi ci riserva un’altra breaking news di un certo livello. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, Mike Krzyzewski sembrerebbe aver programmato il suo ritiro al termine della stagione 2021-2022. Coach K, allenatore di Duke dal 1980, starebbe quindi lavorando con i funzionari del prestigioso college per nominare come prossimo head coach, Jon Scheyer – attualmente capo allenatore associato di Duke stessa.

Il college negli scorsi giorni ha parlato anche con altri candidati ‘esterni’, incluso Tommy Amaker – coach di Harvard – ma a quanto pare i Blue Devils hanno scelto di affidare la panchina a Scheyer, quest’ultimo protagonista delle opere di convincimento per reclutare giocatori di primo livello come Jayson Tatum e Zion Williamson.

Coach K alla guida dei Blue Devils ha conquistato ben 5 titoli NCAA (secondo solo a John Wooden, vincitore di 10 titoli sulla panchina degli UCLA Bruins, ndr), ottenuto 12 qualificazioni alle final four nazionali, vinto per 12 volte la regular season e per 14 volte il titolo di Atlantic Coast Conference. Inoltre, alla guida di Team USA ha vinto 3 volte l’oro (2008, 2012, 2016).

As @GoodmanHoops is reporting, Mike Krzyzewski plans to retire after the 2021-2022 season. Krzyzewski is finalizing a search process with university officials to name Duke's associate head coach Jon Scheyer as the coach-in-waiting, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2021

