NBA, Carmelo Anthony e il Draft 2003: “I Pistons mi promisero che mi avrebbero scelto”

Lo sappiamo, il Draft NBA è una teoria spesso imperfetta, ma non lo possiamo dire per quello relativo al 2003, quando i giocatori di talento presenti in quella rassegna erano davvero clamorosi. Ebbene, tra i nomi di spicco spuntava anche quello di Carmelo Anthony, scelto alla numero 3 dai Denver Nuggets. Melo, presente alla 100esima puntata del podcast “All The Smoke” condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, ha quindi parlato del Draft 2003 quando gli venne promesso da Detroit la chiamata alla due – scelta che poi virò su Darko Milicic:

“Sì, credo che quel momento abbia cambiato il corso della mia carriera. Ci penso ancora oggi. Mi avevano promesso: ‘Ti prendiamo, ti prendiamo.’ Mi hanno detto questo fino al giorno del Draft. Quindi nella mia mente ero ormai convinto di andare a Detroit. Mi dicevano ‘condividerai il ruolo con Tayshaun Prince’. Ed io ero solo che felice.”

Poi, Melo racconta un aneddoto che conferma la sua convinzione di finire a Detroit:

“Verso fine stagione 2012-2013, c’era Detroit vs Philadelphia. Ho guidato da casa mia a Philly per andare a vedere la partita. E Larry Brown, il quale aveva già accettato il lavoro a Detroit per il prossimo anno, stava ancora allenando i 76ers. Quindi arrivo in città, ci incontriamo e lui mi ripete: ‘Ti prendiamo. Ti prendiamo’. Alla fine, mentre tornavo indietro ero convinto di dover andare a Detroit.” “Penso che se fossi stato scelto da Detroit, i Pistons avrebbero vinto almeno un altro titolo. Non dico che avremmo fatto un three-peat ma penso che avremmo avuto buone possibilità di vincere ancora… Era una squadra formata da tanti veterinari, avrei imparato moltissimo da quei ragazzi. Però è andata così… ogni cosa succede per una ragione.”

