Paolo Banchero firma con CAA

In attesa di sbarcare in NBA con una chiamata al Draft 2022, Paolo Banchero comincia a orientarsi nel mondo dello sport business appoggiandosi a una delle agenzie di rappresentanza più conosciute nel settore. La CAA, che nel suo pool di clienti vanta tra gli altri anche Zion Williamson, prenderà in tutela nome e immagine del giocatore italoamericano, che il prossimo anno giocherà a Duke.

We are excited to welcome @Pp_doesit to the CAA family for NIL representation! pic.twitter.com/e56W1XvA7G — CAA Basketball (@CAA_Basketball) August 23, 2021

IL BENVENUTO SPECIALE A PAOLO BANCHERO

Proprio un ex Blue Devil come Zion Williamson ha accolto Banchero con un tweet di apprezzamento per la scelta. Benvenuto nella famiglia, ha scritto Zion sui scocial.

Welcome to the family🙏🏿 https://t.co/0YUhh1ukJC — Zion Williamson (@Zionwilliamson) August 23, 2021

Leggi anche:

Le 10 stelle NBA più “sottopagate” nella storia moderna secondo Bleacher Report

La NBA dice addio a Panini: accordo in esclusiva con Fanatics

Nick Van Exel torna in NBA: entra nel coaching staff di Atlanta