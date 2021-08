NBA, Kemba Walker torna a casa: “Tempismo perfetto”

Si torna sempre dove si è stati bene. Questo è il riassunto del percorso di Kemba Walker, nativo di New York e cresciuto nel suo distretto più famoso e importante: Manhattan. Dopo poco più di un decennio lontano da casa, il classe ’90 ha salutato il Massachusetts e i Boston Celtics per approdare nuovamente nella Grande Mela, sponda New York Knicks.

Nella conferenza stampa di presentazione, condivisa con l’altro fresco acquisto Evan Fournier, il nuovo numero 8 dei Knicks ha parlato di questo nuovo capitolo della carriera:

“Sarà meglio di prima, dieci volte meglio. Credo che tutto sia perfetto. Tutto. Tempismo perfetto.”

Il ritorno nella città ha generato molto entusiasmo, a tal punto che il suo telefono è stato bombardato di messaggi da parte di amici, vecchi allenatori. Kemba Walker, però, ha ironicamente congelato l’ondata di affetto:

“Ho intenzione di dire a tutti che prenderò soltanto quattro biglietti.”

Infine, la point guard ha concluso con queste parole:

“Non riesco davvero a descrivere la bellezza di questa sensazione, di essere a casa.”

I New York Knicks hanno cercato a lungo un tassello in quel ruolo e, forse, hanno scelto quello giusto.

