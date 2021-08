Dopo avervi anticipato la volontà di Kawhi Leonard di rifirmare per i Los Angeles Clippers, ora le cose sembrano essere finalmente fatte. La stella dei californiani si sarebbe accorata sulla base di un contratto quadriennale da 176.3 milioni di dollari complessivi. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, il quarto anno sarebbe attivabile tramite player option.

Con questa scelta, Leonard torna all’interno del roster allenato da coach Lue con l’obiettivo di lottare per il titolo NBA ancora una volta. Prima però c’è da superare il grave problema al ginocchio infortunato durante gli ultimi Playoff, per cui rischierebbe di saltare parte della prossima stagione, se non tutta.

Source: Kawhi Leonard is signing a four-year, $176.3 million deal to return to the Los Angeles Clippers. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2021

Leggi Anche

nNBA, Schröder e Oladipo: quando la free agency diventa un incubo

NBA, JR Smith pronto a competere nel golf collegiale