NBA, Draymond Green su Nico Mannion: “Ha fatto benissimo ad andare via”

Sono ormai passati due giorni dall’ufficialità del passaggio di Nico Mannion alla Virtus Bologna, ma le critiche per aver abbandonato il mondo NBA dopo una sola annata non sembrano voler cessare. Il giocatore, restio ad accettare un nuovo two-way contract dalla franchigia, ha preso la difficile decisione di lasciare la lega per trovare continuità e minuti nella squadra campione d’Italia. Un percorso definito ‘logico’ anche dallo stesso Draymond Green, ex compagno di squadra del play, il quale ha voluto commentare la scelta dell’italiano:

“Il lato terribile di questo business è che nessuno di quei personaggi che gestiscono questi ragazzi racconterà mai al proprio assistito che grandissima mossa Nico ha appena fatto. E questo succede perché questi ragazzi si affidano a personaggi che non capiscono niente di pallacanestro e non hanno mai combinato nulla”, Questi personaggi vogliono che i loro ragazzi restino nella lega a tutti i costi solo perché così pensano di poter guadagnare di più. Non permettete che questi personaggi arrivino a condizionarvi nelle vostre scelte”

Ricordiamo che Mannion ha comunque inserito una clausola “NBA Escape” all’interno del suo contratto biennale che gli darà la possibilità di tornare nella lega al termine della prossima stagione.

