NBA, il rapporto tra Ben Simmons e Doc Rivers sarebbe ormai “danneggiato”

Dopo una regular season trionfale, la stagione dei Philadelphia 76ers è stata bruscamente interrotta dagli Atlanta Hawks, capaci di strappare un biglietto per le Conference Finals in casa degli uomini di Doc Rivers in 7 partite. Una sconfitta così inaspettata non ha potuto che evidenziare i problemi al tiro di Ben Simmons, apparso troppe volte passivo e quasi impaurito di andare ai tiri liberi, rendendo l’attacco dei Sixers molto più stagnante.

Il coach di Philly ha quindi dovuto prendere atto della situazione del playmaker, esprimendo il proprio disappunto per le prestazioni deludenti del proprio giocatore. Sembra però che Simmons non abbia preso affatto bene questa situazione, al punto da aver chiuso i contatti con il proprio allenatore; Kyle Neubeck di Philly Voice ha infatti riportato segnali di grande tensione tra i due. Queste le parole del reporter:

Il rapporto tra Ben Simmons e Doc Rivers sarebbe ormai dannegiato in modo ‘irreparabile’ secondo alcuni, anche se i Sixers diranno il contrario sotto pressione.

Zach Lowe di ESPN ha poi aggiornato la situazione riguardo una possibile trade, che sarebbe direttamente collegata al futuro di Damian Lillard o a quello di Bradley Beal:

Simmons è l’unico ad essere disponibile, ma il suo futuro è comunque collegato a quello degli altri due [Lillard e Beal]- probabilmente più a quello di Lillard, anche se le cose potrebbero cambiare. Diversi team – tra cui gli Warriors, gli Spurs ed i Timberwolves – hanno parlato di Simmons con diversi gradi di interesse, ma il motivo per cui nessuna trattativa è andata in porto è il fatto che i Sixers vedano Simmons come pedina per arrivare a Lillard.

Mentre Philadelphia cerca degli acquirenti in grado di mettere sul piatto giocatori di un certo livello, Ben Simmons e la dirigenza sembrano allontanarsi sempre di più, giorno dopo giorno.

