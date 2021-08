I Brooklyn Nets battono un colpo di mercato assumendo Steve Clifford: l’ex allenatore degli Orlando Magic, infatti, ricoprirà il ruolo di consulente tecnico. Si aggiunge un nuovo elemento allo staff tecnico di Steve Nash, orfano di Mike D’Antoni passato recentemente ai New Orleans Pelicans.

The Nets add Steve Clifford as a coaching consultant. pic.twitter.com/gGlBO0qJ9f — theScore (@theScore) August 11, 2021

Come riporta Malika Andrews di ESPN Steve Clifford, nome pregiato di quest’ultima sessione di mercato, seguirà la squadra per tutta la stagione 2021/22 e lavorerà fianco a fianco con Steve Nash, con il quale aveva condiviso la stagione 2012/13 ai Lakers dove erano, rispettivamente, assistente allenatore e giocatore.

In otto stagioni divise tra Charlotte Hornets e Magic, Steve Clifford ha registrato uno score di 292 vittorie e 345 sconfitte, arrivando per quattro volte ai Playoff. Dal punto di vista dell’efficenza difensiva, le sue squadre si sono piazzate cinque volte nella top 10.

Clifford ha lasciato questo giugno la panchina di Orlando: in quattro anni ha centrato i Playoff per due anni consecutive, prima di essere coinvolto nella ricostruzione totale della squadra. Ora è pronto al suo nuovo ruolo come consulente tecnico ai Nets, franchigia che vuole conquistare al più presto il titolo NBA.

