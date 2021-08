Simone Fontecchio e l’ipotesi di approdare in NBA: “Magari in futuro…”

Dopo aver perso Belinelli, Melli e Mannion nel giro di un anno, in NBA è rimasto il solo Danilo Gallinari come rappresentante dei colori azzurri. Da un lato sembra essere una situazione preoccupante, dall’altro sono pacifici i motivi per cui Melli e Mannion hanno deciso di lasciare la lega, ossia per cercare continuità e contratti garantiti. Detto questo, la situazione potrebbe cambiare rapidamente in futuro: in attesa di avere Paolo Banchero — uno dei top class per il Draft 2022 — le prossime offseason potrebbero regalarci un potenziale approdo anche di Simone Fontecchio.

L’italiano, il quale si è reso autentico protagonista della bella cavalcata della Nazionale fino ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (19.3 punti di media in quattro partite, ndr), ha stupito i principali addetti ai lavori della NBA, ritagliandosi diversi complimenti in questo senso.

Fontecchio, interrogato su un suo potenziale futuro nella lega, ha risposto in questa maniera:

“Si tratta di avere l’opportunità di dimostrare il proprio potenziale e se oggi come oggi sono contento dove sono, in futuro non si sa mai cosa potrebbe capitare.”

Simone, lo ricordiamo, il 9 luglio 2021 ha firmato un contratto triennale con gli spagnoli del Saski Baskonia, per continuare a mettersi in luce nel basket europeo. E chissà, un giorno sognare di andare dall’altra parte…

