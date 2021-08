NBA, Frank Vogel avverte i Big Three dei Lakers: “Dovranno sacrificarsi”

Dopo l’arrivo tra le fila dei Lakers da parte di Russell Westbrook, tutti i tifosi NBA hanno cominciato a sottolineare l’incredibile potenziale di una squadra che può contare ovviamente anche di LeBron James e Anthony Davis. C’è però da considerare che l’immenso talento dei veterani dovrà essere messo al servizio dell’intera squadra, per poter funzionare e coesistere sul parquet. Questo il concetto spiegato ieri da Frank Vogel, incalzato sul nuovo roster dei Los Angeles Lakers:

“Penso che ogni volta che hai tre grandi giocatori come questi ci sia un elemento di sacrificio richiesto e ne abbiamo parlato tutti e siamo all-in su questo concetto. Questi tre ragazzi possono fare tutto quello che vogliono in campo ed è quello che amo del nostro nuovo gruppo. Bron, AD e Russ, sono tutti giocatori che fanno le giocate giuste, se capite quello che intendo. Non si tratta solo di segnare o di essere un giocatore unidimensionale. Loro possono davvero fare tutto, quindi sono molto entusiasta di vedere cosa possono effettivamente fare loro tre in campo, contemporaneamente.”