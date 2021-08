Un ex All-Star NBA afferma: “L’errore da 84 milioni di Dennis Schroder lo divorerà”

Ormai sappiamo davvero tutto sul percorso che ha portato Dennis Schroder ad accettare un contratto annuale da 5.9 milioni di dollari con i Boston Celtics. Il play, infatti, ha dovuto cedere ad accordo “scarno” dal punto di vista economico, soprattutto se paragonata all’estensione contrattuale da 84 milioni in 4 anni proposta dai Lakers e incredibilmente rifiutata dal giocatore stesso. L’ultimo a commentare quanto successo è stato Gilbert Arenas, il quale ha parlato così:

“Questa cosa lo divorerà mentalmente a meno che non riesca a recuperare quei soldi nello stesso lasso di tempo. Aveva un contratto di 84 milioni per 4 anni, il che significa che entro l’estate del 2025 avrebbe guadagnato 84 milioni a partire da circa 19 milioni il primo anno, quindi — ora — stiamo parlando di 13 milioni che mancano all’appello nella prima stagione con Boston. Per rimettersi in carreggiata dovrà firmare un contratto la prossima estate che partirà da tipo 32 milioni solo per raggiungere la stessa cifra nei due anni potenziali con i Lakers. Se non riuscirà ad arrivare a 84 milioni entro la fine della stagione 2024-25, rimpiangerà la sua decisione per sempre. E sarà una cosa che lo divorerà mentalmente.”