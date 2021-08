Mercato NBA, ufficiale: Schroder ai Boston Celtics

Ora è arrivata l’ufficialità: Dennis Schroder giocherà ai Boston Celtics nella prossima stagione. Il giocatore ex Lakers ha infatti accettato il contratto annuale offerto da Boston dal valore di 5.9 milioni di dollari. Lo ha annunciato Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, e poco dopo è arrivata la conferma ufficiale sul profilo Instagram del giocatore. Con una storia che lo raffigura in maglia Celtics, Schroder ha detto:

“Sono orgoglioso di annunciare che per la stagione 2021-22 giocherò con i Boston Celtics! Questa è una delle migliori franchigie nella storia della NBA e sarà un onore indossare il verde e il bianco e fare quello che amo. Andrò ogni sera in campo e lascerò tutto quello che ho sul parquet per la città! Chi è pronto?!”

Per Schroder è una nuova opportunità di competere per i Playoff, questa volta nella Eastern Conference, anche se sicuramente il contratto non è delle cifre che si aspettava. Il cestista tedesco aveva rifiutato un’estensione da 84 milioni per quattro anni con i Lakers pochi mesi fa. Si aspettava infatti di poter superare i 100 milioni in free agency, ma alla fine si è dovuto accontentare della taxpayer midlevel exception offerta dai Celtics. Un contratto di un solo anno, così che l’anno prossima potrà riprovare a portarsi a casa una cifra certamente più importante.

Schroder dovrà ora ricoprire il ruolo lasciato da Kemba Walker, che in questa offseason è stato prima scambiato ai Thunder per poi firmare con i Knicks dopo il buyout. Nell’ultima stagione il tedesco non ha giocato bene, in particolare nella serie Playoff contro i Suns, nella quale ha tirato solo con il 40% dal campo e il 30.3% da tre.

Leggi anche:

NBA, le prime parole di Westbrook in maglia Lakers

Ora è ufficiale: Nico Mannion è nuovo giocatore della Virtus Bologna

Mercato NBA, Lauri Markkanen sulla lista di diverse squadre: ecco quali.