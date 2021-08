NBA, la scommessa fallita di Dennis Schröder

Il mercato dei free agent è ormai a buon punto, e molti giocatori hanno già trovato una sistemazione per la prossima stagione. Tra questi non figura però Dennis Schröder. Il playmaker tedesco aveva rifiutato una proposta di estensione contrattuale da 84 milioni di dollari in quattro anni dai Lakers, puntando sulla free agency. Schröder credeva di poter strappare un contratto da 100 milioni di dollari complessivi, ma per ora ha fallito.

I Los Angeles Lakers avevano puntato molto su Dennis Schröder . Per averlo, avevano rinunciato a Danny Green e a una prima scelta al Draft. Inoltre, la proposta di rinnovo era alettante, e accontentava tutte le richieste fatte dal tedesco, ovvero un pluriennale a più di 20 milioni annui. Però Schröder ha voluto scommettere su sé stesso, ed ora che molti pari ruolo si sono già accasati, le alternative scarseggiano.

Di fatto, solo San Antonio e OKC avrebbero lo spazio salariale per firmarlo da free agent, ma entrambe le franchigie sembrano avere altri interessi. A Schröder non resterebbe che puntare su una sign-and-trade, altro affare complicato. Poiché l’operazione vada in porto, servirebbe l’aiuto dei Lakers, alle prese con un salary cap intasato dalle tre superstar.

L’ultima ipotesi potrebbe essere un clamoroso ritorno in gialloviola. In questo caso, Schröder dovrebbe accontentarsi della mid-level exception da circa 10 milioni di dollari. Meno della metà dello stipendio a cui ambiva. Ma ai Lakers avrà lasciato un buon ricordo? Le sue ultime prestazioni, specialmente ai Playoff, sono state deludenti, con Magic Johnson che sentenziò: “Non è da Lakers“.

Come finirà questa free agency per Dennis Schröder nessuno lo sa, sta di fatto che ci è entrato puntando al contratto dei sogni, e molto probabilmente ne uscirà con un accordo peggiore della famosa proposta di rinnovo rifiutata qualche mese fa.

