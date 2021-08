NBA, Phoenix: Jarrett Jack si unisce al coaching staff di Monty Williams

Jarrett Jack ha ufficialmente deciso di voltare pagina abbandonando la carriera di giocatore di pallacanestro per avviare quello da allenatore. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, l’ex playmaker NBA ha deciso di unirsi al coaching staff di Monty Williams per la sua primissima esperienza da assistente allenatore ai Phoenix Suns. Non si tratta di una sorpresa così inaspettata poiché Jack ha giocato due stagioni per Monty Williams ai New Orleans Hornets dal 2010 al 2012.

Senza franchigia NBA dal 2017-18, Jarrett ha trascorso le ultime stagioni in G-League e la scorsa annata ha giocato con la squadra Ignite della G-League dove ha avuto modo di fare da mentore a diversi giovani prospetti. Con loro ha giocato 15 partite registrando una media di 8.9 punti, 3 rimbalzi e 4.2 assist.

Longtime NBA player Jarrett Jack has joined the Phoenix Suns coaching staff under Monty Williams. Jack played for the G League Ignite last season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021

