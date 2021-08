Mercato NBA, la lega indaga su possibili violazioni norme anti tampering

La NBA ha aperto un’indagine per valutare la possibile violazione delle norme cosiddette anti tampering durante la free agency. Secondo quanto si apprende da fonti ESPN, sarebbero sotto la lente degli uffici della lega le sign and trade che hanno portato Lonzo Ball ai Chicago Bulls e Kyle Lowry ai Miami Heat.

Reporting with @RamonaShelburne on ESPN: The NBA has opened up investigations into possible tampering violations involving two sign-and-trade deals completed in free agency: New Orleans and Chicago centered on Lonzo Ball, and Toronto and Miami centered on Kyle Lowry. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021