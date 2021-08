NBA, Rob Pelinka commenta l’arrivo di Westbrook ai Lakers: “Ci voleva un play speciale”

Con un comunicato sul proprio sito web, i Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l’operazione che porta Russell Westbrook ad essere il nuovo playmaker della squadra. Una trade speciale quella chiusa dai gialloviola, i quali hanno spedito Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma e i diritti del draft di Isaiah Jackson verso Washington. Rob Pelinka, GM dei Lakers e autore dello scambio, ha commentato in questa maniera l’arrivo di Westbrook in città:

“Ci vuole una mentalità speciale per assumere il ruolo di playmaker per i Los Angeles Lakers. Qui abbiamo visto alcuni dei più grandi di tutti i tempi padroneggiare questo ruolo, e ora Russell Westbrook torna a casa proprio per dare prova di questo. È un giorno speciale per la nostra franchigia e siamo tutti grati di come siano andate le cose e per l’opportunità colta. Diamo il benvenuto a Russell e alla sua famiglia all’interno della Lakers Nation.”

In 65 partite giocate durante la scorsa stagione, Westbrook ha registrato una media di 22.2 punti, 11.7 assist e 11.5 rimbalzi, record in carriera per lui, raggiungendo Oscar Robertson come unico giocatore nella storia della NBA ad avere una media di più di 11 assist e 11 rimbalzi a partita in una stagione. Westbrook ha anche registrato il suo 8.000esimo assist in carriera, diventando il quarto giocatore nella storia NBA con più di 20.000 punti e più di 8.000 assist in carriera.

