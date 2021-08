NBA, brutte notizie per Aron Baynes: rischia di saltare la prossima stagione

Aron Baynes potrebbe saltare completamente la prossima stagione a causa di un terribile infortunio rimediato nel bagno della sua camera d’albergo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’infortunio riguarda una parte molto delicata del corpo: secondo quanto riporta Shams Charania, il lungo avrebbe riportato un serio danno ai nervi del collo, punto estremamente delicato. L’infortunio è quindi stato rivalutato dallo staff medico, segnalando una situazione certamente più delicata rispetto a quanto diagnosticato inizialmente.

Baynes era stato un giocatore chiave per l’Australia nelle prime due partite della competizione. Il lungo aveva iniziato entrambi i match partendo dal quintetto, mettendo peraltro a referto 17 punti e sette rimbalzi in soli 14 minuti contro l’Italia prima di infortunarsi. Era uno dei sei giocatori NBA nel roster dei Boomers e l’unico lungo della squadra.

A seguito del grave infortunio, i Toronto Raptors hanno deciso di tagliare il lungo, lasciandolo inevitabilmente libero sul mercato NBA con lo status di unrestricted free agent.

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021