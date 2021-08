Mercato NBA, Hornets: James Borrego prolunga contratto con Charlotte

Il contratto di James Borrego, allenatore degli Charlotte Hornets sarebbe andato a scadenza al termine della stagione 2021-22. La dirigenza ha deciso però di puntare sulla riconferma del tecnico che – al suo terzo anno da head coach – ha portato la squadra a giocarsi un posto tra le migliori otto della Eastern Conference. Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, si va verso un accordo pluriennale.

The Charlotte Hornets and coach James Borrego are finalizing a multi-year contract extension, sources tell ESPN. Borrego has overseen significant development of a young roster and reached 2021 Play-In despite several major injuries. Borrego had one year left on deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021