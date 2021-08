Cambio al vertice dirigenziale dell’associazione giocatori NBA. In occasione del meeting estivo annuale NBPA, CJ McCollum – già vicepresidente esecutivo dal 2018 – è stato eletto a presiedere il sindacato. Nel comitato esecutivo, al posto di McCollum è stato promosso Grant Williams dei Boston Celtics.

Il giocatore dei Portland Trail Blazers succede a Chris Paul, rimasto in carica dal 2013 a oggi. Paul lascia dopo aver condotto come rappresentante alcuni dei passaggi più significativi della storia recente per gli atleti: dal rinnovo del contratto collettivo 2017 fino alle trattative per la ripresa della stagione NBA 2020 nella ‘bolla’ di Orlando, in piena emergenza pandemica.

Le dichiarazioni di CJ McCollum, nuovo presidente NBPA

McCollum, presidente con effetto immediato e per il prossimo quadriennio, ha commentato così la nomina:

“Sono grato per l’opportunità di diventare presidente NBPA. Chris ha fatto un lavoro incredibile in questi otto anni rafforzando la voce dei giocatori come unità e spendendosi al fine di garantire che ci fosse attenzione nei nostri confronti, dentro e fuori dal campo. Non vedo l’ora di proseguire questo percorso di crescita così che i giocatori che verranno possano imparare e beneficiare del nostro lavoro.”



McCollum e colleghi: chi sono i giocatori parte del comitato esecutivo NBPA

Di seguito la composizione dell’Executive Committee dopo le recenti nomine.

CJ McCollum, Presidente (Portland Trail Blazers)

Andre Iguodala, Primo Vicepresidente (Golden State Warriors).

Harrison Barnes, Segretario – Tesoriere (Sacramento Kings)

Bismack Biyombo, Vicepresidente (Charlotte Hornets)

Malcolm Brogdon, Vicepresidente (Indiana Pacers)

Jaylen Brown, Vicepresidente (Boston Celtics)

Kyrie Irving, Vicepresidente (Brooklyn Nets)

Garrett Temple, Vicepresidente (New Orleans Pelicans)

Grant Williams, Vicepresidente (Boston Celtics)

