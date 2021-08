Mercato NBA, anche il rinnovo di Jimmy Butler è ufficiale: le cifre

Jimmy Butler, stella dei Miami Heat, ha rinnovato ufficialmente con la sua squadra. La guardia — salvo sorprese — rimarrà ancora diverso tempo in Florida visto che il suo contratto terminerà nella stagione 2025/2026, se deciderà di accettare la player option. Butler percepirà ben 184 milioni da questo nuovo contratto. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski.

Subito dopo la firma, Pat Riley ha rilasciato un comunicato nel quale spiegava il perché di questo rinnovo:

Jimmy Butler è il fulcro della squadra. Da quando è giunto in Florida, i Miami Heat sono diventati una delle squadre più toste della lega. Grazie alla sua leadership e alle sue prestazioni gli Heat, due stagioni fa, hanno raggiunto le finali NBA. Nell’anno della rivincita, invece, sono stati spazzati dai Milwaukee Bucks, futuri campioni NBA, al primo turno. Miami ha lavorato molto sul mercato, trattenendo Duncan Robinson e ottenendo Kyle Lowry dai Toronto Raptors. Con questi innesti, gli Heat sperano di poter tornare a scalare l’Eastern Conference.

All-Star G Jimmy Butler has signed a four-year, $184M extension to stay with the Miami Heat, his agent Bernie Lee tells ESPN. Butler will be locked into the deal — with a player option — through 2025-2026.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021