Mercato NBA, i Raptors cercano una sistemazione per Goran Dragic

L’addio di Kyle Lowry ha dato il via al rinnovamento dei Toronto Raptors. I campioni NBA del 2019, dopo aver sacrificato uno dei giocatori simbolo della franchigia, opereranno ancora degli scambi per puntellare la squadra.

Un roster che non includerà probabilmente l’ultimo arrivato, Goran Dragic. Sono noti gli obiettivi di Masai Ujiri: lo sloveno non rientra nei piani della franchigia canadese, che lo considera una pedina da spendere sul mercato.

Contrattazioni che potrebbero instradare il giocatore sulla via del Texas. Come riportato da Marc Stein, i Dallas Mavericks, dopo aver perso Lowry, sarebbe una tra le franchigie ad aver sondato con maggiore interesse il terreno per Dragic. Il sogno di Mark Cuban, in questo caso, sarebbe di ricomporre con Luka Doncic quel duo che domina con la nazionale slovena in Europa e nel mondo.

Leggi anche:

Olimpiadi Tokyo 2020, Damian Lillard” “È più facile segnare in NBA che nelle gare internazionali”

NBA, anche Dwight Howard risponde alle critiche sul nuovo roster dei Lakers

Mercato NBA, Kevin Durant prolunga con Brooklyn: le cifre del nuovo contratto