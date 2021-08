Olimpiadi Tokyo 2020, Evan Fournier: “Durant giocatore fantastico, ma orgoglioso di questa Francia”

Il sogno della vittoria Olimpica si è interrotta in finale per la Francia. Dopo aver vinto lo scorso 25 luglio all’esordio contro Team USA, i transalpini non sono riusciti a ripetere la stessa prestazione nella notte, perdendo in ogni caso di sole cinque lunghezze. Il primo a presentarsi di fronte ai giornalisti per i francesi è stato Evan Fournier, uno dei trascinatori durante tutto il torneo per i galletti:

“Sì li abbiamo affrontati faccia a faccia, senza paura, ma congratulazioni agli americani, hanno fatto una grande partita, Kevin Durant è un giocatore eccezionale. Ha messo 30 punti su 87, ci ha fatto molto male. Ma sono orgoglioso di questa squadra, abbiamo fatto davvero una grande competizione. Spero che abbiamo dato tanta gioia alle persone che ci hanno guardato, che si sono alzate presto per guardarci. Spero che abbiamo dato un buon esempio ai giovani in termini di spirito combattivo e ambizione. Questa sconfitta è una delusione, ovviamente, ma ci sono molte lezioni da imparare da tutte queste competizioni. C’è l’Eurobasket l’anno prossimo, il Mondiale tra due anni, poi c’è Parigi. Ogni anno aumentiamo il nostro livello e il margine con Team USA si restringe. Speriamo di farcela in futuro.”

Molto deluso dalla medaglia di bronzo ai Mondiali 2019, questa volta il sapore della sconfitta è diverso per Evan Fournier:

“No no, stavolta sono orgoglioso. Sono deluso, ma è normale. Quando sei coinvolto in questo modo, è normale, ma sono orgoglioso di questa squadra.”

