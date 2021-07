Olimpiadi Tokyo 2020, incredibile Aron Baynes: scivola in bagno e sarà out per il resto del torneo

Epilogo decisamente sfortunato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per Aron Baynes. Il centro dell’Australia, infatti, si è infortunato a causa di un incidente domestico avvenuto nel bagno di camera sua. Baynes salterà il resto del torneo olimpico di basket maschile dopo aver subito un infortunio al collo in quella che il medico della squadra David Hughes ha definito “una complicata serie sfortunata di eventi”:

“Ha subito un infortunio durante l’ultima partita, poi è scivolato in bagno e ha subito un ulteriore infortunio. È diventato evidente al nostro personale medico che questo è un po’ più grave di un semplice infortunio”.

Baynes era stato un giocatore chiave per l’Australia nelle prime due partite della competizione. Il lungo aveva iniziato entrambi i match partendo dal quintetto, mettendo peraltro a referto 17 punti e sette rimbalzi in soli 14 minuti contro l’Italia prima di infortunarsi. È uno dei sei giocatori NBA nel roster dei Boomers e l’unico lungo della squadra.

La scivolata in bagno potrebbe benissimo aver segnato la fine della carriera olimpica di Baynes, dal momento che compirà 37 anni in vista dei Giochi del 2024 a Parigi. Inoltre mette a dura prova le speranze degli australiani per la loro prima medaglia olimpica. Attualmente sono al terzo posto nel ranking FIBA ​​e hanno perso la medaglia di bronzo negli ultimi due grandi tornei che hanno giocato (le Olimpiadi 2016 e la Coppa del Mondo 2019).

