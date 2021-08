Mercato NBA, Aron Baynes tagliato dai Toronto Raptors

I Toronto Raptors hanno deciso di tagliare Aron Baynes, centro acquisito durante la scorsa free agency. La notizia (riportata da Shams Charania di The Athletic) non è una grande sorpresa: dopo una stagione rivelazione a Phoenix nell’annata 2019-20, l’australiano non è stato infatti in grado di ritagliarsi un posto nella rotazione degli uomini di Nick Nurse, soprattutto a causa di prestazioni sotto la media.

Raptors have waived center Aron Baynes. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

Baynes ha registrato una modesta media di 6.1 punti e 5.2 rimbalzi in 18 minuti a partita, quasi la metà rispetto alla stagione precedente; oltre a ciò, il centro non è stato in grado di riproporre le percentuali dall’arco esibite con i Suns (passando dal 35% al 26%).

L’australiano potrà ora sondare le proposte di altre franchigie, mentre i Toronto Raptors dovranno probabilmente lavorare sul loro reparto lunghi.

