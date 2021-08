Jerry Colangelo: “Sarà sempre più difficile convincere le stelle NBA a giocare per Team USA”

In una recente intervista, Jerry Colangelo ha affermato di essere sicuro che sarà sempre più impegnativo, e alle volte impossibile, convocare le stelle della NBA in nazionale. Colangelo sa che questa è un’epoca differente da quella di quindici anni fa, dove non sempre il giocare per la propria nazione è di primaria importanza. Queste le sue parole:

“La realtà è che viviamo in un mondo completamente diverso rispetto a quello di quindici o sedici anni fa. Diverse squadre volevano che i loro giocatori non giocassero alle Olimpiadi. Guardavano tutto ciò dalla prospettiva della loro squadra. Lo capisco però. Questo ha eliminato dalla nostra lista diversi giocatori importanti. Sarà sempre più difficile convocare le stelle NBA nel Team USA. Un altro grande ruolo lo hanno avuto i contratti e il mercato NBA. In generale, siamo fortunati ad avere così tanto talento nel nostro paese.”

Jerry Colangelo fa riferimento a tutti quei giocatori che durante la stagione NBA hanno affermato di voler assolutamente giocare le Olimpiadi di Tokyo, ma poi in molti si sono ritirati e Team USA ha dovuto selezionare giocatori all’ultimo momento.

Resta il fatto che alla fine Team USA è riuscito ancora una volta a vincere il torneo olimpico: dopo un brutto inizio, la sconfitta con la Francia nella gara inaugurale, la squadra allenata da Gregg Popovich è riuscita a strappare l’oro dopo aver battuto nelle fasi a eliminazione diretta la Spagna, l’Australia e infine la rivincita contro la Francia.

