Mercato NBA, Iguodala indeciso tra tre squadre

Secondo le ultime indiscrezioni Andre Iguodala, free agent dopo che gli Heat hanno rifiutato l’opzione squadra da 15 milioni, sembra indeciso tra tre destinazioni. Il Finals MVP del 2015 vuole giocare per una squadra da titolo e, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic e Stadium, il futuro di Iguodala sarà in una tra Lakers, Nets e Warriors.

Three-time NBA champion Andre Iguodala narrows his playing choices to three teams: pic.twitter.com/o3EK6p7FZh — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021

La squadra favorita sembra Golden State al momento, dove Iguodala ha ovviamente già giocato e vinto tre titoli. Nella baia ritroverebbe i suoi ex compagni con cui ha condiviso momenti importati della storia NBA, ma anche tanti nuovi giovani come James Wiseman e il rookie Jonathan Kuminga a cui potrebbe fare la chioccia. La sua presenza nello spogliatoio sarebbe fondamentale per ripartire dopo un paio di stagioni complicate.

Dopo l’arrivo via trade di Russell Westbrook, i Lakers avevano solo cinque giocatori a roster. Nei primi giorni di free agency si sono buttati sul mercato firmando diversi veterani al minimo salariale, come Carmelo e Dwight Howard, e Kendrick Nunn. Siglando un accordo con Iguodala, i gialloviola avrebbero a roster un altro veterano d’esperienza e con un grande contributo nella metà campo difensiva. L’unico suo problema è il tiro dall’arco, dove non eccelle e dove quasi tutti questi Lakers fanno fatica al momento.

La scelta potrebbe infine ricadere sui Brooklyn Nets, favoriti dello scorso anno ma eliminati da Milwaukee nelle semifinali di Conference. Visto il big three di Durant, Harden e Irving, è difficile non parlare dei Nets come una delle migliori, se non la migliore, contendente per il titolo. Inoltre, l’arrivo in free agency di Patty Mills porta profondità a un roster molto competitivo e che potrebbe solo migliorare con l’aggiunta di Iguodala.

Andre Iguodala compirà 38 anni il prossimo gennaio, ed è uno dei giocatori più anziani della lega. Il suo apporto in regular season non può essere più quello di una volta, ma con il giusto minutaggio potrebbe rivelarsi davvero fondamentale andando avanti nei Playoff.

