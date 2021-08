Mercato NBA, Kelly Oubre firma con gli Hornets

Nella notte italiana è arrivata un’altra importante notizia di mercato NBA. Kelly Oubre, free agent, ha trovato un accordo dalla durata di due anni con gli Charlotte Hornets. Lo ha riportato Shams Charania, insider per The Athletic e Stadium. Il contratto, biennale, avrà un valore totale di più di 26 milioni di dollari.

Free agent Kelly Oubre Jr. has agreed to a two-year, $26M-plus deal with the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021

L’ormai ex giocatore degli Warriors è giovane, dovendo ancora compiere 26 anni, ed era uno dei migliori free agents rimasti ancora sul mercato. Dopo una prima parte di stagione difficile con i Dubs, a febbraio Oubre ha tirato con il 43.2% dall’arco. Negli ultimi mesi ha migliorato il suo impatto in entrambe le metà campo, finendo la stagione con 15.4 punti e 6 rimbalzi di media. Purtroppo l’infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dal campo nelle ultime partite gli ha impedito di contribuire alla rimonta degli Warriors che aveva permesso di giocare il play in.

Ora che Oubre ha firmato per gli Hornets, gli Warriors devono capire come muoversi. Quest’anno, dopo due brutti infortuni consecutivi, dovrebbe finalmente tornare sul parquet Klay Thompson. Il grande punto interrogativo rimane Ben Simmons: al giocatore piacerebbe vestire la maglia dei Dubs, e ci sono già stati contatti tra le franchigie, ma la scelta è tutta nelle mani di Bob Myers.

