Mercato NBA, Khem Birch resta ai Toronto Raptors

Dopo aver scelto al Draft Dalano Banton, al secondo giro del Draft 2021, novità assoluta nella storia della squadra, i Toronto Raptors confermano nel roster di Nick Nurse un altro giocatore canadese. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, infatti, Khem Birch resterà a Toronto dopo esservi tornato in aprile, a seguito del buyout con Orlando. Accordo triennale dal valore complessivo di 20 milioni di dollari.

Nella stagione 2020-21 Birch ha disputato 67 partite, 48 di queste con la maglia dei Magic.

Free agent C Khem Birch is returning to the Toronto Raptors on a three-year, $20M contract, his agent Austin Brown of @caa_basketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2021