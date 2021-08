Mercato NBA, Ben Simmons ai ferri corti con Phila: Warriors alla finestra

Che la situazione tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers non fosse tutta rose e fiori era noto da tempo. Ma che Simmons avesse praticamente tagliato qualsiasi rapporto con sostanzialmente ogni persona all’interno dell’organizzazione, è una notizia delle ultime ore. A riportarla è Jason Dumas, insider di Bleacher Report, che ha anche fatto il nome dei Golden State Warriors come possibile nuova destinazione dell’asutraliano.

Source: Ben Simmons has cut off communication with basically everyone in the Sixers organization. Everything is going thru his agent, Rich Paul. Ben is open to going to the GSWs though he doesn’t have much leverage in the situation. — Jason Dumas (@JDumasReports) August 5, 2021

Ogni comunicazione tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers sta avvenendo attraverso il suo agente, Rich Paul. In questa stagione, terminata al secondo turno dei Playoff, Simmons ha ricevuto diverse critiche, in particolare per la sua reticenza al tiro durante la postseason. Ai Playoff le sue percentuali ai liberi sono crollate drasticamente (34%), tanto da indurlo a non attaccare in alcun modo durante gli ultimi minuti delle partite.

I Golden State Warriors, dal canto loro, sono alla ricerca di un All-Star da affiancare al tridente Curry-Thompson-Green. Le tre stelle hanno esplicitamente chiesto alla dirigenza un giocatore in grado di renderli nuovamente competitivi per il titolo NBA. Il vero problema per questo ipotetico affare resta la contropartita che Golden State potrebbe offrire ai Sixers.

Nel roster degli Warriors non è presente un giocatore scambiabile in grado di migliorare una contender come Philadelphia. La trade resta per il momento solo un rumors, ma gli indizi sul futuro di Ben Simmons iniziano a sommarsi. Un addio ai Sixers sembra, ora come ora, sempre più probabile.

Leggi anche:

NBA, Andre Drummond: “Non vedo l’ora di giocare con Embiid”

Mercato NBA, forte interesse degli Charlotte Hornets per Lauri Markkanen

Mercato NBA, Lou Williams rimane agli Atlanta Hawks