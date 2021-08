NBA, LaMarcus Aldridge potrebbe tornare a giocare: le ultime

La notizia della serata è una di quelle in grado di strapparti un sorriso: LaMarcus Aldridge starebbe seriamente considerando di tornare a giocare. A riportare la notizia è stata ESPN che ha anche specificato come il 7 volte All-Star abbia consultato diversi dottori per ricevere rassicurazioni riguardo i suoi problemi al cuore che lo avevano forzato ad annunciare il ritiro dalla NBA lo scorso aprile.

Aldridge ha bisogno dell’autorizzazione medica della squadra per firmare un eventuale nuovo contratto nella lega e dovrebbe incontrare le diverse singole franchigie durante le prossime settimane. Il lungo deve ancora prendere una decisione definitiva sul tornare a giocare.

Durante la sua ultima stagione, LaMarcus ha giocatore per i Brooklyn Nets prima di appendere le scarpe al chiodo e dire basta a causa degli ormai noti problemi fisici.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021