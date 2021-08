Olimpiadi Tokyo 2020, Kevin Durant su Team USA: “Non molliamo mai”

Team USA si trovava sotto 41-26 durante il secondo quarto della semifinale olimpica contro l’Australia. Avendo gli australiani già sconfitto gli statunitensi in una partita d’esibizione prima delle Olimpiadi, per gli USA la situazione non era della migliori.

Tuttavia, grazie alla leadership di Kevin Durant e alla difesa asfissiante, Team USA è riuscito a rimontare e a sconfiggere l’Australia per 97-78. A questo punto per la squadra guidata da Gregg Popovich rimane solo la Francia da sconfiggere per assicurarsi la medaglia d’oro.

Durant, miglior realizzatore dei suoi con 23 punti, ha commentato in questo modo la vittoria:

“Siamo già stati sotto di 15 punti in diverse occasioni prima di questa e abbiamo sempre rimontato. Molti dei nostri giocatori si sono trovati in situazioni di questo genere durante la loro carriera, dunque sappiamo come toglierci dagli impicci. Pop ci ha detto di scendere in campo aggressivi e con la faccia tosta. Noi lo abbiamo fatto, per questo ne siamo usciti vittoriosi.”

Alle parole di Durant hanno fatto eco quelle di Popovich:

“Diciamo la verità: siamo stati sotto di 15 punti a causa della nostra difesa. In seguito durante gli ultimi minuti del secondo quarto e nel terzo i ragazzi sono stati fantastici.”

Appuntamento sabato 7 agosto alle ore 4.30 ore italiane con la finale tra USA e Francia.

