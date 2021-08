NBA, Andre Drummond: “Non vedo l’ora di giocare con Embiid”

Una delle sorprese più grandi di questo mercato NBA è stata la firma di Andre Drummond con i Philadelphia 76ers per un contratto annuale. Infatti è noto ai più che i rapporti tra l’ex giocatore dei Pistons e la star dei Sixers Joel Embiid non sono mai stati idilliaci.

I due si sono scontrati più volte sia sul parquet, che nel spinoso mondo dei social network. Più volte Embiid ha affermato di voler entrare nella testa di Drummond per farlo deconcentrare. Per questa ragione la scelta di Philadelphia è apparsa quanto mai azzardata,

Tuttavia, lo stesso Drummond ha tenuto a precisare che non vede l’ora di condividere il campo con il camerunense:

“Per me non c’è mai stato un vero e proprio astio con Joel. Qualche volta il nostro modo di giocare aggressivo è sfociato in alcune discussioni, cose che in campo possono succedere. Ora giochiamo nella stessa squadra e l’unico obiettivo è vincere. Per questo sono davvero emozionato e non vedo l’ora di scendere in campo al più presto.”