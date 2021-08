NBA, Luka Doncic su Nicolas Batum: “Lo rispetto molto”

È recente la notizia del prolungamento di contratto di Nicolas Batum con i Los Angeles Clippers per altre due stagioni. Nonostante l’indecisione riguardo il futuro di Kawhi Leonard, il francese ha deciso di rimanere in quel di L.A.

Tra le squadre interessate a Batum durante la free agency vi erano i Golden State Warriors e i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Appena due giorni dopo la firma del nuovo contratto, la star dei Mavs e il francese si sono affrontati durante la semifinale delle Olimpiadi di Tokyo.

Ad avere la meglio è stata la Francia che, grazie ad una stoppata decisiva dello stesso Batum durante il finale, ha sconfitto la Slovenia per 90-89. Non è bastata l’incredibile tripla doppia di Doncic (terza di sempre nella storia dei Giochi) da 16 punti, 10 rimbalzi e 18 assist per assicurare agli sloveni il passaggio del turno.

Dunque, dopo averlo eliminato durante scorsi playoff, Batum si conferma bestia nera per lo sloveno. Tuttavia, al termine della partita Doncic si è espresso in questo modo riguardo la prestazione del rivale:

“Al termine della partita mi ha detto in maniera scherzosa che odia giocare contro di me. Lo rispetto molto, è un giocatore che ha classe da vendere.”

