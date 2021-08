Mercato NBA, forte interesse degli Charlotte Hornets per Lauri Markkanen

Secondo quanto riporta Shams Charania di The Atheltic, è emerso un forte interesse degli Charlotte Hornets per l’ala Lauri Markkanen. Il finlandese è un free agent con restrizioni, e i Chiacgo Bulls possono quindi pareggiare qualsiasi possibile offerta. Charlotte potrebbe far firmare a Markkanen un offer sheet. Tale pratica è possibile da venerdì.

The Charlotte Hornets have emerged with strong interest in a potential offer sheet for Chicago restricted free agent Lauri Markkanen, sources tell @TheAthletic @Stadium. RFAs can begin signing sheets Friday.