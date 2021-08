Mercato NBA, arriva l’estensione con i Knicks per Julius Randle: le cifre del nuovo contratto

Stagione da favola quella di Julius Randle che si è certamente meritato l’estensione contrattuale con i New York Knicks. Secondo quanto riporta Woj, infatti, Randle e Knicks hanno raggiunto un accordo per il rinnovo con il lungo che firmerà nelle prossime ore un contratto di 4 anni da 117 milioni di dollari. Di conseguenza, nei prossimi 5 anni, guadagnerà 140 milioni complessivi. Sarà presente anche una player option all’interno dell’ultimo anno di contratto, ossia nel 2025-26.

Il lungo avrebbe potuto aspettare fino alla prossima estate e la free agency 2022 per firmare un accordo da più di 200 milioni di dollari, ma estendere in questa fase darà ai Knicks un po’ più di flessibilità per il prossimo mercato NBA. Randle, come detto, viene dalla sua migliore stagione in carriera dopo un anno 2019-20 un po’ deludente.

È stato eletto MIP, All-Star ed è stato inserito all’interno della seconda squadra All-NBA grazie ad una media di 24 punti, 10 rimbalzi e 6 assist a partita. Ora per New York, anche grazie all’arrivo di Kemba Walker, sembra essere arrivato il momento della rinascita definitiva.

New York Knicks All-Star Julius Randle has agreed to a four-year, $117 million contract extension — elevating his deal’s total value to five years and $140 million, his agents Aaron Mintz and Steven Heumann of @CAA_Basketball tell ESPN: https://t.co/4q7EfERHsw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2021