NBA, Mike D’Antoni diventa consulente dello staff dei New Orleans Pelicans

Nuovo arrivo nello staff dei New Orleans Pelicans. Si tratta di Mike D’Antoni, che ha raggiunto un accordo con la franchigia per il ruolo di consulente, durante la prossima stagione. Coach D’Antoni affiancherà il nuovo capo allenatore dei Pelicans, Willie Green, e il suo staff, per buona parte della Summer League, del training camp e della regular season.

Mike D'Antoni will become a coaching consultant to Willie Green's new staff in New Orleans, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

D'Antoni completed a season on Steve Nash's Brooklyn staff as a full-time assistant before stepping down recently. D'Antoni will periodically spend time with Pelicans' coaching staff through summer league, training camp and season, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Nella scorsa stagione, Mike D’Antoni aveva abbandonato il ruolo di head coach a favore di quello di assistente. Aveva infatti affiancato coach Steve Nash ai Brooklyn Nets. A fine stagione aveva anche tentato un ritorno in panchina come capo allenatore, puntando al posto lasciato libero da Terry Stotts ai Portland Trail Blazers.

I New Orleans Pelicans si preparano a una stagione ambiziosa. La franchigia ha deciso di sostituire il fallimentare Van Gundy con il giovane Willie Green, ex vice di Monty Williams ai Suns. Il roster è giovane, con Brandon Ingram e Zion Williamson come stelle. NOLA è anche riuscita a liberarsi dei pesanti contratti di Bledsoe e Adams, ricevendo Valanciunas in cambio. I Playoff sono un obiettivo.

