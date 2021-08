Mercato NBA, Eric Paschall agli Utah Jazz via trade

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Golden State Warriors e Utah Jazz sono giunti a un accordo per uno scambio. Eric Paschall si unirà alla franchigia dello Utah, e in cambio nella Baia arriverà una scelta al secondo giro del Draft 2026. Si tratta della scelta dei Memphis Grizzlies, protetta tra le prime 42.

Golden State has traded F Eric Paschall to the Utah Jazz for a protected future second round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Paschall reunites with his close childhood friend, Donovan Mitchell. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Agli Utah Jazz, Eric Paschall ritroverà il suo amico d’infanzia Donovan Mitchell. I due giocavano insieme a basket da bambini, a New York. Per Golden State si tratta di una mossa per alleggerire il più possibile il monte ingaggi della squadra. Prima della trade, ammontava a circa 185 milioni di dollari per la prossima stagione, ampiamente sopra la soglia della luxury tax.

Nell’ultima stagione, la sua seconda in NBA, Eric Paschall ha viaggiato con 9.5 punti, 3.2 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita.

Leggi anche:

NBA, la scommessa fallita di Dennis Schröder

Mercato NBA, Raul Neto firma un annuale a Washington

Mercato NBA, Saben Lee rifirma con i Detroit Pistons