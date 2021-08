Mercato NBA, Lou Williams rimane agli Atlanta Hawks

É notizia di pochi minuti fa che Lou Williams rimarrà con gli Atlanta Hawks anche nella prossima stagione. La guardia 34enne ha raggiunto con la franchigia un accordo annuale da 5 milioni di dollari. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic, che ha citato lo stesso agente del giocatore come fonte.

