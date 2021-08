NBA, Goran Dragic dice addio ai Miami Heat

Le porte di questa free agency si sono definitivamente spalancate e le franchigie del campionato si sono, come di consueto, concentrate subito sul rafforzare i propri roster. Mentre i giocatori rimbalzano da una parte all’altra della nazione, è tempo anche di commoventi addii. Dopo il saluto di PJ Tucker, fresco campione con i Milwaukee Bucks, è arrivato anche quello di Goran Dragic ai Miami Heat.

La point guard è stata inserita all’interno della trade che ha consegnato Kyle Lowry alla squadra della Florida e, dunque, si interrompe un rapporto cristallizzatosi nel corso di sette stagioni. Goran Dragic ha salutato la franchigia e tutta l’orbita Heat con queste parole:

“Miami!!! Grazie per tutto il tuo amore, la tua gentilezza e il tuo supporto nel corso di questi sette anni. Avete accolto me e la mia famiglia dal primo giorno e siamo eternamente grati per la vita che abbiamo costruito, per gli amici che abbiamo incontrato e per le esperienze che abbiamo condiviso. Non vi dimenticheremo mai Heat Nation e vedremo presto voi tutti.”

Il classe ’86 sloveno ha cominciato la sua carriera NBA nel 2008, aggregandosi per poco più di due stagioni ai Phoenix Suns. Dopo la breve esperienza in Texas, con gli Houston Rockets, Dragic è tornato ai Suns per altri tre anni. Il suo approdo agli Heat risale al 2014 e, adesso, lo aspetta un nuovo capitolo in Canada alla corte dei Toronto Raptors.

