NBA, il saluto di PJ Tucker ai Milwaukee Bucks

Il sodalizio tra PJ Tucker e i Milwaukee Bucks è stato breve, ma intenso. E soprattutto di successo. Il classe ’85 ha contribuito a riportare il titolo in Wisconsin esattamente dopo cinquanta anni, regalando una gioia immensa a tutta l’orbita Bucks. Tuttavia, è già tempo di separarsi. Infatti, il fresco campione NBA volerà ai Miami Heat firmando un contratto biennale dal valore di 15 milioni di dollari.

Sulla strada per la Florida, PJ Tucker ha scritto e postato sui canali social un messaggio di addio, di ringraziamento alla franchigia con cui ha appena vinto l’agognato titolo. Queste le sue parole:

“Wow. Sono ancora senza parole, onestamente. Sempre in shock, ma questo è quello che è. Oggi faccio un duro giro sulla strada della mia carriera, ma come mia nonna mi diceva sempre: tutto quello che puoi controllare è ciò che controlli. Detto questo, Milwaukee, la città di Milwaukee!!!! Non capirete mai a pieno cosa questo ha significato per me. Il nostro tempo insieme, seppur breve, porterà alcuni dei ricordi più belli nella mia vita per sempre. Mi avete preso e io sarò sempre grato per questo. Vi porterò vicino al cuore. Non posso ringraziarvi abbastanza. Saremo amici per sempre.”