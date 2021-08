Mercato NBA, Portland si assicura le prestazioni di Ben McLemore

La guardia free agent Ben McLemore ha trovato un accordo coi Portland Trail Blazers sulla base di un contratto annuale da $2.4 milioni.

Free agent guard Ben McLemore has agreed to a deal with the Portland Trail Blazers, @KlutchSports CEO Rich Paul told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) August 3, 2021

Il 28enne, che la scorsa stagione ha militato per i Los Angeles Lakers, arriva da un’annata da 8.0 punti a partita in appena 17.5 minuti di utilizzo. I suoi nove anni di esperienza in NBA potranno assicurare ai Blazers il giusto apporto offensivo per la second unit, lui che in carriera sta tirando col 36.3% dalla linea dei tre punti.

Portland continua a ricostruire il roster per la prossima stagione NBA dopo il rinnovo di Norman Powell e la cessione di Zach Collins agli Spurs, in attesa di decidere come comportarsi con altri pezzi importanti della squadra (CJ McCollum e Jusuf Nurkic su tutti). La speranza, infine, è quella di convincere Damian Lillard a restare in Oregon.